Модерният град е сигурно място за най-уязвимите, заяви Илияна Йотова в Баку

Успехът на един град не се измерва с БВП, с броя на небостъргачите, технологиите. Измерва се по това дали и най-уязвимият човек има дом и сигурност. Градът не е велик, защото е голям, а когато никой в него не се чувства излишен. Това заяви президентът Илияна Йотова в изказването си в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку. Темата е „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“.

Йотова допълни, че инвестициите трябва да са насочени основно към хората. Тя изтъкна, че технологиите и изкуственият интелект трябва да служат на човека, а не да го заменят. Президентът отбеляза, че жилищната политика трябва да бъде не само секторна политика, а политика за бъдещето на самото общество.

В изказването си държавният глава подчерта, че градовете днес са геополитика в действие, и начинът, по който се изграждат, ще определи не само качеството на живот, а и стабилността на обществата.

Според данни, изнесени от Йотова, до 2050 година в градовете ще живеят седем от всеки десет души на земята. Освен това близо 2.8 млрд. души по света живеят без дом, който да отговаря на разбиранията за човешко достойнство.

„Домът не е стока, а началото на всичко останало. Без него няма стабилна работа, няма училище за децата, няма здравеопазване, няма граждани, които се чувстват част от своята общност. Когато един град загуби способността си да подслони хората, той е загубил не сгради – загубил е смисъл“, отбеляза държавният глава.

Президентът очерта още процесите на бърза урбанизация, постави въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти и представи картината в България – застаряващо население, вътрешни миграции, обезлюдяващи се региони и неравенства между големите центрове и малките градове.

По-рано днес Илияна Йотова посети и изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит, на 25 км от столицата Баку.