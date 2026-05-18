„УниКредит Булбанк“ с нов модел за персонално банкиране за заможни клиенти

„УниКредит Булбанк“ ще предложи изцяло нов модел на обслужване на своите заможни и активно банкиращи клиенти. PRIME, както се казва новият модел, се въвежда едновременно в девет държави в Централна и Източна Европа – България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

„Въвеждането на PRIME е важна стъпка в новия стратегически план на групата UniCredit Unlimited, който надгражда стандартите в банкирането и преосмисля начина, по който технологиите и човешката експертиза работят заедно. PRIME е реално отражение на тази амбиция – дигитална бързина, когато е необходима, и експертна подкрепа, когато е най-важна“, каза при представяне на модела Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС на „УниКредит Булбанк“.

Новият модел е разработен на база международно проучване на „УниКредит“ сред над 11 000 клиенти в различни пазари. Резултатите показват, че дигиталните финансови услуги се възприемат като бързи и удобни, но често оставят усещане за дистанцираност и липса на персонално отношение. От друга страна, традиционното банкиране продължава да се свързва с лично внимание и експертиза, макар и за сметка на бързината.

Проучването потвърждава, че

клиентите вече не искат да избират между дигитално и традиционно банкиране –

те очакват двете да бъдат напълно интегрирани в едно цялостно изживяване. Именно това е в основата на PRIME.

Тестовете на модела в различни пазари в ЦИЕ поставят PRIME в категория, в която попадат на-високо оценените концепции в различни индустрии. Клиентите определят три ключови причини, поради които биха избрали PRIME: бързина, лекота и достъп до реален експертен съвет при по-сложни финансови решения.

Борислав Генов, Директор Банкиране на дребно на „УниКредит Булбанк“, обясни, че в България PRIME е насочен към няколко основни групи клиенти – хора с активи над 50 000 евро, клиенти с устойчиви и растящи доходи, както и най-активните потребители на банкови продукти и услуги. За София моделът обхваща клиенти с регулярни доходи над 3100 евро месечно, а за останалата част от страната – над 2600 евро.

„Моделът дава редица на ползващите го във всички банкови канали – специална PRIME секция в Bulbank Mobile с индивидуална консултация от личен PRIME банкер, достъпен директно през приложението, както и приоритетно обслужване във филиалите и контактния център на банката“, отбеляза Генов.

PRIME клиентите получават още достъп до инвестиционни решения, преференциални условия по ипотечни кредити, защита при пътуване, специално обособени PRIME зони във всички банкови клонове, както и достъп до инвестиционни анализи и стратегии от The Investment Institute by UniCredit. Моделът включва и допълнителни привилегии като достъп до летищни салони, специални събития и партньорства в сферата на лайфстайла и уелнес услугите.

Екатерина Панайотова, заместник-директор „Банкиране на дребно“ и директор на клоновата мрежа на банката, очерта основните характеристики на заможните клиенти на банката.

„Типичният PRIME клиент е на възраст между 44 и 47 години, в активен етап от живота и кариерата си, с динамично ежедневие и нужда от бързи, но компетентни финансови решения. Мъжете представляват около 60% от PRIME клиентите, а жените – 40%“, посочи Панайотова.

Данните на „УниКредит Булбанк“ показват, че

заможните й клиенти са активни, дигитални и финансово ангажирани.

И още:

86% от тях използват активно Bulbank Mobile;

39% получават работната си заплата в УниКредит Булбанк;

29% използват кредитна карта;

26% изплащат потребителски кредит;

над една четвърт – 28% – вече използват План MAX, избирайки по-високо ниво на обслужване и допълнителни банкови предимства.

Банката идентифицира и две ясно изразени групи PRIME потребители.

Първата са по-млади и силно дигитални клиенти, които предпочитат мобилното банкиране, но търсят лична консултация при важни финансови решения като покупка на жилище, инвестиции или кредитиране. Втората група са по-утвърдени клиенти с натрупани спестявания и интерес към инвестиционни решения, за които най-важни са спокойствието, експертизата и дългосрочното партньорство.