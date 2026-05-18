Сенатът блокира използването на държавни средства за балната зала на Тръмп в Белия дом

Служител на Сената, отговарящ за тълкуването на бюджетните правила в Конгреса, блокира опита на републиканците да пренасочат средства към проекта на президента Доналд Тръмп за нова бална зала в Белия дом.

Решението беше взето, след като демократите възразиха срещу използването на публични средства за проекта, подчертавайки, че предвиденото финансиране за охрана няма място в разглеждания пакет.

Тръмп по-рано заяви, че строителството на балната зала на стойност около 400 милиона долара ще бъде финансирано от частни дарители.

Според републиканците допълнителното финансиране е необходимо за засилване на президентската сигурност след стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите, на която стопанинът на Белия дом присъства през април.

След инцидента администрацията е ускорила процедурите по реализацията на проекта.

Републиканците, които разполагат с мнозинство в Сената, използват т.нар. процедура по бюджетно съгласуване, за да прокарват законопроекти без подкрепата на демократите. Сенатският парламентарен арбитър Елизабет Макдоноу обаче постанови, че разпоредбата нарушава т.нар. правило Бърд, което забранява включването на текстове без пряка бюджетна връзка в подобни законопроекти. По думите ѝ въпросното финансиране излиза извън компетенциите на сенатската комисия по правосъдие.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър приветства решението и каза, че партията му е осуетила първия опит на републиканците „данъкоплатците да платят сметката за милиардната бална зала на Тръмп“, цитира го Би Би Си.

Проектът за бална зала е част от по-широките усилия на Тръмп да остави своя отпечатък върху столицата. След завръщането си в Белия дом той добави златни елементи в Овалния кабинет, преобрази Розовата градина с нова тераса по подобие на имението си Мар-а-Лаго и обяви планове за триумфална арка край Арлингтънското национално гробище.