Фитнесът в средна възраст е свързан с по-дълъг и по-здравословен живот

Стълбищният тренажор може да е най-недооцененият уред във вашия тренировъчен режим

Ново проучване, публикувано през април в списанието на Американския колеж по кардиология, установява, че добрата физическа форма в средна възраст е свързана с около 2–3% подобрение както в здравословната продължителност на живота, така и в общата продължителност, което се равнява на приблизително година и половина до две години по-дълъг и по-здравословен живот.

„Мисля, че повечето хора искат не просто да живеят дълго, а да живеят тези години в добро здраве“, казва Клеър Миърник, асистент-професор в Института „Кенет Х. Купър“ и Центъра за здравни науки към Тексаския технологичен университет и водещ автор на изследването.

Новите открития подсказват, че ако отделяме малко време сега, за да подобрим физическата си форма, това може да е ключово за постигането и на двете цели с напредването на възрастта.

Може ли аеробната форма да помогне? Това се запитали Миърник и колегите ѝ.

Влияе ли физическата форма на здравословния живот?

„От десетилетия знаем, че добрата физическа форма е свързана с по-дълъг живот“, казва Миърник. „Знаем също, че тя е свързана с по-нисък риск от отделни заболявания.“

Но дали физическата форма влияе конкретно върху това кога хората започват да боледуват с напредването на възрастта, колко хронични заболявания развиват и колко дълго живеят?

За щастие изследователите разполагали с уникална база данни. В продължение на десетилетия хиляди мъже и жени посещавали клиниката „Купър“ в Далас за профилактични прегледи, които обикновено включвали тестове на бягаща пътека за оценка на аеробния капацитет. С тяхно съгласие здравните им данни били съхранявани за научни цели.

Изследователите анализирали данните на 24 567 мъже и жени, посетили клиниката в средна възраст – обикновено около 40-те си години и по-късно включени в Medicare, докато все още били сравнително здрави и без сериозни заболявания.

Учените разделили участниците според физическата им форма в средна възраст на групи с ниска, умерена и висока форма, въз основа на резултатите от тестовете на пътеката. Най-добре подготвените не били непременно маратонци или екстремни спортисти, казва Миърник; вероятно просто ходели бързо през повечето дни. Най-слабо подготвените вероятно почти не спортували или изобщо не се движели активно.

Учените проследили здравните записи на участниците в Medicare дълбоко в пенсионната им възраст и обикновено до смъртта им, като отбелязвали дали и кога развиват някое от 11 често срещани и сериозни заболявания, свързани със стареенето, включително сърдечносъдови и бъбречни заболявания, няколко вида рак и деменция.

След това създали сложни статистически модели, за да анализират връзката между физическата форма в средна възраст и здравето в по-късните години.

И връзка действително имало. Хората, които били най-добре подготвени в средна възраст, живеели по-дълго в напреднала възраст от по-слабо подготвените и развивали по-малко заболявания, които се появявали и по-късно. Умерено активните също живеели по-дълго от най-неактивните и имали по-малко заболявания.

По-конкретно, мъжете и жените в най-добра форма развивали първото си сериозно заболяване средно около година и половина по-късно от хората в най-слабата форма. Освен това при тях последващите сериозни заболявания се появявали с много по-ниска честота. И средно живеели с около две години повече.

„И здравословната, и общата им продължителност на живота се изместиха надясно“, казва Миърник – тоест удължили се и се подобрили.

Ползите не били огромни. „Някои ще подценят 2-процентното удължаване на здравословния живот“, казва Ерик Топол, кардиолог, основател на Института за транслационни изследвания „Скрипс“ и автор на бестселъра от 2025 г. „Super Agers“. Той не е участвал в проучването.

Но досега нито едно лекарство за дълголетие или друга високотехнологична интервенция не е показала подобно подобрение в здравословната продължителност на живота при хора, добавя той.

Проучването е и наблюдателно, което означава, че показва връзка между добрата форма в средна възраст и по-дългия и по-здравословен живот, но не може да докаже, че именно физическата форма е основният фактор. Генетиката, доходите, храненето, късметът и други фактори също вероятно играят роля.

Може би най-важното е, че изследването не казва точно как да подобрим физическата си форма или дали не е твърде късно, ако вече сме преминали средната възраст.

Но множество други доказателства показват, че „никога не е твърде късно“ човек да влезе във форма, казва Миърник, както и че никога не е твърде рано. „Независимо на каква възраст сте, струва си да сте активни и да се движите“, казва тя. Една бърза разходка днес може да помогне за удължаването на здравословния ни живот десетилетия напред.

