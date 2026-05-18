ЕС ще изисква от компаниите да намалят покупките на китайски компоненти

В Европейския съюз се разработват нови правила, изискващи от европейските компании да купуват критични компоненти от поне трима различни доставчици в различни страни. Разработването на тези правила в момента е в ранен етап, но проектът ще бъде представен на Европейската комисия още на 29 май, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници.

Според тях, целта на тези правила е да се намали зависимостта на европейските компании от доставки от Китай.

Financial Times отбелязва, че новите правила ще засегнат няколко сектора.

Те включват химическата промишленост и производството на промишлено оборудване.

Според източници на вестника, еврокомисарят по търговия и икономическа сигурност Марош Шефчович планира да увеличи тарифите за китайски компании в тези сектори. Отбелязва се още, че правилата са разработени в отговор на налагането от Китай на ограничения за износ на определени технологии.

„В много сектори ние постепенно ставаме все по-зависими от износа от Китай. Зависимостта си има цена, така че трябва да увеличим усилията си за диверсификация“, цитира вестникът служител на Европейската комисия.