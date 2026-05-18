Заради монтиране на билбордове по магистрала „Струма“ ограничават достъпа до аварийната лента

Заради монтирането на билбордове и рекламни съоръжения по магистрала „Струма“ от 18 до 20 май временно ще се променя организацията на движението на територията на Кюстендилска област, съобщават от АПИ.

На 18 май ще се монтират рекламни съоръжения при 70-и км на магистралата в посока Благоевград. На 19 май ще се работи при 71-ви км в посока Благоевград, а при 79-и км в платното за София. На 19 и 20 май рекламни съоръжения ще се поставят при 66-и и при 70-и км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67-и км в платното към София.

Това налага между 9 ч. и 17 ч. поетапно да се ограничава достъпът до аварийната лента.

Кореспондент на БНР в Кюстендил информира, че таксата за издаване на разрешително за поставяне на рекламно съоръжение е 51 евро. Годишната такса зависи от квадратурата на съоръжението – до 20 квадратни метра тя е 1500 лева или 766 евро, а над 20 квадратни метра – 1900 лева или 971 евро.

Изграждащите билбордове плащат двойна такса за издаване на разрешение – веднъж на собственика на терена, а след това и на АПИ или на съответното пътно управление.

Освен заради билбордовете, тази седмица ще има ограничения на движението по магистрала „Струма“ и заради гаранционен ремонт на фуги при 53-тия километър в платното в посока Благоевград. Движението ще е ограничено и в активната, и в аварийната лента.

Превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата лента. Според експерти новите фуги трябва да издържат поне 5 години.