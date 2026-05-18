Най-добрият чай за понижаване на триглицеридите

Когато става дума за контрол на триглицеридите – вид мазнини в кръвта, които могат да повлияят на здравето на сърцето – храната и напитките играят ключова роля. Високите нива на триглицериди могат да увеличат риска от сърдечносъдови заболявания като сърдечни болести и инсулт, но правилният хранителен режим може да помогне те да бъдат държани под контрол.

Сред тези хранителни избори една напитка се откроява със своя потенциал да подпомага здравословните нива на триглицеридите: зеленият чай.

„Зеленият чай е най-добре подкрепената от научни доказателства напитка за понижаване на триглицеридите, защото съдържа естествени съединения, наречени катехини“, обяснява Уитни Стюарт, M.S., RDN. Най-разпространеният от тези катехини е епигалокатехин галат (EGCG) – антиоксидант с потенциални ползи за сърдечното здраве.

Разговаряхме с диетолози, за да научим повече за това как зеленият чай може да подпомогне здравословните нива на триглицеридите.

Като намалява оксидативния стрес, зеленият чай помага клетките ви да останат здрави, включително тези, които влияят върху метаболизма на мазнините. Антиоксидантите в зеления чай, като EGCG, помагат да се неутрализират вредни молекули, наречени реактивни кислородни видове (ROS), които могат да увреждат клетките и да допринасят за високи нива на триглицериди.

Може да подпомогне здравето на черния дроб

Черният дроб е центърът за обработка на мазнините, включително триглицеридите, а зеленият чай може да играе важна роля за поддържането му здрав.

Въпреки че са нужни още изследвания, някои клинични проучвания показват, че пациенти с неалкохолна мастна чернодробна болест (NAFLD) имат подобрен липиден профил и дори по-добра чернодробна функция при прием на зелен чай.

Може да подпомогне липидния метаболизъм

Липидният метаболизъм е процесът, чрез който тялото разгражда и управлява мазнините, включително триглицеридите. Когато този процес е нарушен, триглицеридите могат да се натрупват в кръвта и да увеличат риска от сърдечни заболявания.

Изследванията показват, че EGCG в зеления чай може да помогне за регулирането на липидния метаболизъм, като подобрява начина, по който тялото обработва и използва мазнините. Това означава, че организмът е по-добре подготвен да използва мазнините за енергия, вместо да ги складира.

Как да включите зеления чай в ежедневието си

Запарвайте чая правилно

Врящата вода може да „изгори“ деликатните листа на зеления чай, което води до горчив вкус и потенциално унищожава част от полезните катехини.

„За да извлечете максимално антиоксидантните ползи, без да разваляте вкуса, запарвайте зеления чай в гореща (но не вряща) вода за около 3–5 минути“, съветва Тоби Амидор, M.S., RDN, CDN.

Наслаждавайте му се студен

Ако предпочитате по-хладни напитки, изберете студен зелен чай.

„Студената версия на зеления чай също ще снабди организма ви с EGCG“, казва Амидор.

Добавяйте матча към ежедневните храни

Ако не обичате да пиете зелен чай на листа, опитайте матча – фино смлян прах от специално отгледани листа зелен чай.

Можете да добавяте матча към сутрешни смутита, овесена каша или кисело мляко в гръцки стил за хранителна и богата на полезни вещества закуска.

Други съвети за контрол на триглицеридите

Макар зеленият чай да е чудесно допълнение към здравословния за сърцето начин на живот, той не е самостоятелно решение. Истинското сърдечносъдово здраве изисква работа със здравни специалисти и цялостен подход към ежедневните навици.

Стюарт подчертава, че „контекстът има значение: никой чай не може да компенсира ефектите от хранене, богато на рафинирани въглехидрати, което е основна причина за високите триглицериди. Зеленият чай е най-ефективен, когато е част от по-широк подход, който ограничава добавените захари, рафинираните зърнени храни и алкохола.“

За активно понижаване и контрол на триглицеридите помислете и за следните навици:

Ограничете или избягвайте алкохола. Алкохолът може да повиши триглицеридите. Освен това добавя излишни калории, което може да доведе до покачване на теглото.

Намалете сладките храни и напитки. Прекомерната консумация на сладки изделия и подсладени напитки може да повиши триглицеридите.

Наблегнете на полезните мазнини. Заменете храните с високо съдържание на наситени мазнини, като червено месо и масло, с източници на ненаситени мазнини – например зехтин, рапично масло, ядки, семена, тахани и авокадо.

Спортувайте редовно. Физическата активност помага на тялото да изгаря триглицеридите за енергия и подпомага здравето на сърцето. Стремете се към поне 150 минути умерено интензивни упражнения седмично, като бързо ходене, плуване или колоездене.

Все пак, макар зеленият чай да е отличен избор, той работи най-добре като част от цялостен подход. Комбинирането му с балансирано хранене, редовни упражнения и ограничаване на алкохола засилва ползите му и помага за постигане на трайни резултати.

