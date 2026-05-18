РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Над 45 000 служители на Samsung Electronics заплашват да спрат работа

Samsung започва производство на HBM4 чипове за Nvidia още следващия месец

Южнокорейският производител Samsung Electronics и синдикатът на служителите водят последни преговори, за да избегнат най-голямата стачка в историята на компанията. Ако повече от 45 000 работници спрат работа, това може сериозно да засегне икономиката на Южна Корея и доставките на чипове по света.

Над 45 000 служители на Samsung Electronics заплашват да спрат работа

Планираната стачка трябва да продължи 18 дни и идва в много важен момент за индустрията. В момента има голямо търсене и недостиг на памет чипове, които се използват в AI центрове за данни, смартфони и лаптопи. Именно заради този бум Samsung и другите производители на чипове печелят много повече през последните месеци.

Спорът е основно за заплатите и бонусите на служителите. Първите преговори между компанията и синдикатите миналата седмица не успяха да доведат до споразумение.

Допълнително напрежение внесе и решение на южнокорейски съд, който постанови, че евентуална стачка не трябва да нарушава производството или безопасността във фабриките. Ако синдикатите не спазят решението, могат да получат големи глоби.

Унгария възстанови разрешителното на завода на Samsung въпреки скандал за токсичност

Въпреки това синдикатът заяви, че е готов да продължи със стачката, ако не бъде постигната договорка със Samsung.

Инвеститорите приеха положително съдебното решение и акциите на Samsung поскъпнаха с над 6% в понеделник (18 май).

Южнокорейското правителство също е притеснено, защото Samsung Electronics е изключително важна за икономиката на страната и формира голяма част от износа ѝ. Президентът на Южна Корея И Дже-мьон заяви, че трябва да бъдат защитени както правата на работниците, така и интересите на бизнеса и инвеститорите.

Samsung бележи ръст на печалбата с 32% благодарение на търсенето на AI чипове

Премиерът Ким Мин-сок предупреди, че правителството е готово да използва извънредни мерки, за да предотврати стачката.

Според медийни публикации, ръководители на подразделението за чипове на Samsung са предупредили синдикатите, че важни клиенти като Nvidia се тревожат за възможни проблеми с качеството и доставките при евентуално спиране на работа.

Преговорите между Samsung Electronics и синдикатите трябва да продължат до вторник (19 май).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.