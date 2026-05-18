Над 45 000 служители на Samsung Electronics заплашват да спрат работа

Южнокорейският производител Samsung Electronics и синдикатът на служителите водят последни преговори, за да избегнат най-голямата стачка в историята на компанията. Ако повече от 45 000 работници спрат работа, това може сериозно да засегне икономиката на Южна Корея и доставките на чипове по света.

Планираната стачка трябва да продължи 18 дни и идва в много важен момент за индустрията. В момента има голямо търсене и недостиг на памет чипове, които се използват в AI центрове за данни, смартфони и лаптопи. Именно заради този бум Samsung и другите производители на чипове печелят много повече през последните месеци.

Спорът е основно за заплатите и бонусите на служителите. Първите преговори между компанията и синдикатите миналата седмица не успяха да доведат до споразумение.

Допълнително напрежение внесе и решение на южнокорейски съд, който постанови, че евентуална стачка не трябва да нарушава производството или безопасността във фабриките. Ако синдикатите не спазят решението, могат да получат големи глоби.

Въпреки това синдикатът заяви, че е готов да продължи със стачката, ако не бъде постигната договорка със Samsung.

Инвеститорите приеха положително съдебното решение и акциите на Samsung поскъпнаха с над 6% в понеделник (18 май).

Южнокорейското правителство също е притеснено, защото Samsung Electronics е изключително важна за икономиката на страната и формира голяма част от износа ѝ. Президентът на Южна Корея И Дже-мьон заяви, че трябва да бъдат защитени както правата на работниците, така и интересите на бизнеса и инвеститорите.

Премиерът Ким Мин-сок предупреди, че правителството е готово да използва извънредни мерки, за да предотврати стачката.

Според медийни публикации, ръководители на подразделението за чипове на Samsung са предупредили синдикатите, че важни клиенти като Nvidia се тревожат за възможни проблеми с качеството и доставките при евентуално спиране на работа.

Преговорите между Samsung Electronics и синдикатите трябва да продължат до вторник (19 май).