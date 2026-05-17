Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв край хижа „Рудничар“

Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера край хижа „Рудничар“ в Природен парк „Витоша“, са съобщили от Столичната дирекция на вътрешните работи за БТА. От полицията уточняват, че информацията се базира на данни от съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

Сигналът за откритото тяло е подаден в събота около 15:00 часа. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили огледи в района.

От СДВР потвърдиха, че тялото е на мъж, като половината му лице е било обезобразено. По случая е образувано досъдебно производство.