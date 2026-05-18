България е страна със значителен потенциал, заяви Румен Радев в Берлин

„Бангаранга“ ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа, обяви Фридрих Мерц

България е страна със значителен потенциал. Това каза премиерът Румен Радев на съвместна преконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

„Запознах канцлера Мерц със социално-икономическото развитие на България през последните години и с резултатите от проведените преди месец извънредни парламентарни избори“, заяви Радев.

Премиерът благодари на канцлера Мерц за поканата и топлото посрещане. „За мен и моята делегация е чест да бъдем в Берлин“, посочи Румен Радев.

„С помощта на немските инвестиции изградихме добивна и преработваща промишленост, устойчива индустриална база, електроника, космически сектор, АйТи и отбранителна индустрия, създадохме устойчива стартъп екосистема. Тук сме, защото вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница в нашите отношения. Ние винаги сме разчитали на Германия и ще продължим да разчитаме“, заяви Радев.

Министър-председателят отбеляза, че страната ни е развила модерен четирисезонен туризъм и изрази задоволство, че все повече германски туристи посещават България.

България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален партньор на Германия в Югоизточна Европа, добави Радев.

„Този напредък се дължи на таланта, всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници. Това пролича и от безапелационната победа на България на „Евровизия“, отбеляза премиерът.

По думите му, България и Германия могат да допринасят много повече, отколкото в момента, за европейската отбрана.

„Работим по тези въпрос. Освен Райнметал, има потенциал в много подобни проекти“, посочи премиерът.

„Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в „Евровизия“ – „Бангаранга“. В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия„.

Това каза германският канцлер на съвместна пресконференция с премиера Румен Радев в Берлин. Радев е в Германия на първото си посещение в чужбина в качеството си на министър-председател.

„Вашето посещение, тъй скоро след встъпването ви в длъжност подчертава колко близки са връзките на нашите страни в Европа. Това е за нас чест и благодарим, че днес сте дошли в Берлин. При нас живеят стотици хиляди българи, ние сме икономически много тясно свързани едни с други. Германия е най-големият търговски партньор за България, в ЕС сме от много години добри партньори“, обърна се Мерц към Радев.

„Общата ни цел е да засилим Европа“, подчерта германският канцлер.

„Радвам се, че можем да продължим тези наши връзки и под вашето ръководство в рамките на Европейския съюз. Също така и в Европейския съвет – да засилим Европа, защото това е нашата обща цел, така сме го обсъдили и току що. Много съм благодарен, че засилването на конкурентоспособността на Европейския съюз е едно от нашите централни цели. Трябва да задълбочим вътрешния пазар, трябва последователно, непрестанно да намаляваме корупцията и да разширяваме нашето сътрудничество. В неформалния Европейски съвет в Кипър, заедно с Европейската комисия и с Европейския парламент, се договорихме да съставим график с мерките и времевите цели. Като много от тези мерки трябва да бъдат приети още от 2026 година. Нужна ни е суверенна и икономически силна Европа с реформирана многогодишна рамка. В тази година ще се опитаме да определим накъде ще се разпределят европейските фондове и средства занапред. За мен е много ясно и за правителството ми – необходими са инвестиции в приоритетните сфери – конкурентоспособността и отбрана, затова и ние подкрепяме изрично предложената многогодишна финансова рамка“, посочи Фридрих Мерц.

По време на пресконференцията стана ясно, че германският канцлер и премиерът са обсъдили и войната в Украйна.

„По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност“, посочи Мерц.

По-рано днес българският министър-председател пристигна в Берлин, където беше посрещнат с военни почести в сградата на федералното канцлерство. Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.