САЩ обявиха нови 30 дни без санкции за руския петрол, превозван по море

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви ново 30-дневно удължаване на отмяната на санкциите срещу руския петрол, предаде агенция Ройтерс.

„Този ​​генерален лиценз ще помогне за стабилизиране на физическия пазар на суров петрол и ще гарантира, че петролът ще достигне до най-уязвимите откъм енергия страни“, написа Бесънт в социалната медийна платформа „Х“, добавяйки, че администрацията на САЩ ще координира действията си с тези страни и ще издаде специфични лицензи, ако е необходимо.



„Това също така ще помогне за пренасочване на съществуващите доставки към страните, които най-много се нуждаят от тях, като намали способността на Китай да складира петрол с отстъпка“, посочи още министърът.

Ройтерс отбелязва, че отмяната на санкциите е за руския петрол, който вече се транспортира по море, и че първоначалното облекчение беше аргументирано с необходимостта да бъде компенсиран недостигът на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток.

Досегашната дерогация не допринесе много за намаляване на цените на петрола, но помогна на Индия, която беше сред най-големите купувачи на руски петрол, преди САЩ да наложат строги санкции срещу големите руски петролни компании, за да окажат натиск върху Москва заради войната ѝ в Украйна.