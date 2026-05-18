Куба отхвърли твърденията, че може да използва военни дронове срещу САЩ

Куба планира да използва военни дронове срещу американската база в Гуантанамо и дори срещу Флорида, съобщи сайтът Axios, а кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли твърденията и обвини Съединените щати в заговор с цел военна агресия.



Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран.

Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира:

„Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея“.

Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва как да „защитиш живота си пред лицето на евентуални вражески атаки“.

