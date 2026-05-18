Takeaway.com и Klear подкрепят малкия и среден бизнес в България

Takeaway.com обявява стратегическо партньорство с финтех кредиторa Klear, насочено към предоставяне на бърз и прозрачен достъп до финансиране за всички партньори на компанията в България. Съвместната инициатива има за цел да подкрепи растежа на малки и средни предприятия и бизнеси, като им осигури необходимия капитал в точния момент.

В рамките на партньорството, партньорите на Takeaway.com ще могат да кандидатстват за бизнес финансиране в размер до 25 000 евро чрез изцяло онлайн процес, с решение в рамките на един работен ден. Услугата се отличава с прозрачни условия, без скрити такси и без излишна бюрокрация.

Новото решение е създадено с мисъл за динамичните нужди на търговския сектор –

от обновяване на оборудването до покриване на текущи оперативни разходи. Освен достъп до капитал, бизнесите ще получат и допълнителна видимост пред инвеститорската общност на Klear, създавайки уникална екосистема, в която местни инвеститори подкрепят и популяризират локалния бизнес.

„За нас това партньорство е естествена следваща стъпка в развитието на начина, по който подкрепяме нашите партньори. Вярваме, че ролята ни не се изчерпва само с това да осигуряваме достъп до клиенти. Искаме да бъдем дългосрочен бизнес партньор, който активно допринася за растежа и устойчивостта на техния бизнес“, сподели Юлиана Хартарска, Кънтри директор на Just Eat Takeaway.com за България. „Чрез сътрудничеството ни с Klear даваме възможност на малките и средни предприятия да получат бърз и прозрачен достъп до финансиране, точно когато им е най-необходимо. Това е особено важно в динамична среда, в която гъвкавостта и навременните инвестиции са ключови за успеха“, добави тя.

От своя страна,

Klear въвежда модел, който засилва връзката между инвеститори и бизнеси,

базиран на принципите на споделената икономика.

„Нашата мисия винаги е била да създаваме по-справедлив и прозрачен финансов модел. Чрез това партньорство даваме възможност на бизнеса не само да получи финансиране, но и да стане част от активна общност от инвеститори и поддръжници“, подчерта Сергей Пантелеев, изпълнителен директор на Klear.

Партньорството отразява нарастващата нужда от гъвкави и дигитални финансови решения за бизнеса.

Вместо да действа като директен кредитор, Takeaway.com се позиционира като стратегически фасилитатор, който свързва своите партньори с утвърдени финансови експерти, гарантирайки сигурност и професионализъм.

Процесът за кандидатстване е максимално опростен, за да не отнема време от управлението на бизнеса:

Онлайн кандидатстване: Компанията попълва данните си и получава индикативна оферта само за няколко минути.

Кратко интервю: Екипът на Klear се свързва с компанията за уточняване на детайлите.

Бързо решение: Получаване на отговор в рамките на до 1 работен ден.

Усвояване на средствата: Договорът се подписва изцяло онлайн, а средствата се превеждат още същия ден.

Just Eat Takeaway.com е една от водещите световни компании за онлайн доставки. Компанията се развива динамично и днес е сред лидерите на онлайн пазара за доставки на храна, като оперира в Австрия, Белгия, България, Канада, Дания, Германия, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Полша, Словакия, Испания, Швейцария, Нидерландия и Обединеното кралство.

Klear е водещ финтех кредитор и първата българска peer-to-peer (P2P) платформа за инвестиции, основана през 2015 г., за да предложи справедлива и прозрачна алтернатива на традиционните финансови услуги.