МВФ: Необходими са само временни и целенасочени мерки заради инфлационния шок

„Мерките за облекчаване на негативния ефект на войната в Близкия изток върху потребителите и бизнеса трябва да бъдат много предпазливи“, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.





Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на Г-7, които се опитват да координират действията си срещу поредната икономическа криза.



Домакинът на двудневната среща на Г-7 – френският финансов министър Ролан Лескюр – беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола.



Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но:



„Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицит са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основната на политиките ни занапред. Трябва да успокоим пазарите“.



Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2 на сто доходност, а 10-годишните – 4,6. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити.



Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя – ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията:



„Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола надхвърлят 100 долара за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни: Не предприемайте мерки, с които само бихте влошили ситуацията“, посъветва тя.



Междувременно Франс прес съобщи, че италианският премиер Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана.