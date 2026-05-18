Германският канцлер Фридрих Мерц посрещна премиера Румен Радев в Берлин

Премиерът Румен Радев пристигна на посещение в Берлин, където по-късно днес ще се срещне на „четири очи“ с канцлера на Германия Фридрих Мерц

Премиерът е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Очаква се след разговорите между двамата правителствени ръководители да се състои пленарна среща на двете делегации, като дискусиите ще бъдат насочени към теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, посочва правителствената пресслужба.

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството си на премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. 

Като президент (2017-2026 г.) Румен Радев направи три посещения на високо равнище в Германия – през 2017 г. за среща с тогавашния германския държавен глава Йоахим Гаук и през 2022 г. и 2025 г., когато разговаря с президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Германия е най-големият външнотърговски партньор на България с оборот в двустранната търговия от над 12 млрд. евро през 2025 г., сочат данни на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. 

