Абровски пред животновъдите: Има хиляди излишни регулации!

Пламен Абровски проведе среща с бивши земеделски министри

Първото нещо, с което ще се заема, е опростяването. Има хиляди регулации, които са излишни!“ Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на животновъдния бранш, обявявайки за свой приоритет намаляването на административната тежест за земеделските производители. На срещата бяха представени неговите заместници – проф. Крум Неделков, проф. Иван Палигоров, Красимир Чакъров и Янислав Янчев.

Абровски падчерта необходимостта от промяна в подхода към земеделската политика и ориентиране към по-устойчиво и пазарно развитие на сектора с оглед тенденцията към намаляване на субсидиите в полза на чисто пазарните механизми. Министърът увери, че контролът в сектора ще бъде засилен и усилията ще бъдат насочени към изсветляване и гарантиране на равнопоставени условия за всички производители. Абровски се ангажира с регулярни срещи с животновъдния сектор и постоянен диалогът с браншовите организации.

