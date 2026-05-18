Донев обяви край на „хранилката“, автоматичното вдигане на заплатите в администарцията спира

Министерство на финансите започна подготовката по бюджетната процедура за 2026 година. „Прогресивна България“ ще предложи отпадане на автоматичното увеличение на заплатите за ръководните позиции в държавната администрация, както и ограничаване на възможностите за раздаване на големи бонуси.

„Вижда се, че преди нас са се търсили дупки в бюджета чрез авансови плащания или неизплащания. Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки – свърши!“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг.

Мерките за финансова дисцплина, които правителството на „Прогресивна България“ ще предприеме, са следните:

Данъците остават без промяна;

Предстои увеличение на всички пенсии със 7,8% от 1 юли (както е по закон);

Гарантират се социалните плащания за най-уязвимите граждани;

Премахват се автоматичното вдигане на заплатите на премиера, министрите, зам.-министрите, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други;

Депутатите да се откажат от автоматичното обвързване на техните заплати със средната работна заплата в обществена сфера;

Въвежда се общ подход за повишаване на разходите за персонал;

Единна политика по доходите, което да избегне автоматичните разходи в бюджета.

Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор.

Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати.

„Затваряме първите и най-видимите кранчета, от които изтича държавен ресурс. Казваме стоп на държавните хранилки, убеден съм, че ще получим силна обществена подкрепа за своите намерения“, посочи финансовият министър.

Финансовият министър е стартирал процедурата за изготвянето на редовния бюджет за 2026 г., като е дал вече указания на всички министри да представят техните проектобюджети. Проектът на държавния бюджет ще е готов до 1 юли.

Донев увери, че не се предвижда увеличение на данъците. По думите му пенсиите ще бъдат повишени с 7,8% от 1 юли 2026 г. съгласно правилата на Кодекса за социално осигуряване, а социалните разходи няма да бъдат намалявани. Той подчерта, че правителството ще търси баланс между приходи и разходи, така че бюджетният дефицит да остане под контрол и да се избегне прекомерно увеличаване на държавния дълг.

Финансовият министър обяви още, че част от капиталовите разходи ще бъдат ограничени, а някои проекти ще бъдат временно замразени. От 1 август минималните осигурителни прагове ще се увеличат с 5%, а максималният осигурителен доход ще достигне 2300 евро.

„Намаляваме с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември, без да се намаляват индивидуалните заплати. Намалението на разходите ще бъде за сметка на оптимизация на числеността на администрацията„, подчерта финансовият министър.

Гълъб Донев заяви също, че държавата ще предприеме по-строги действия срещу укриването на доходи и контрабандата.

„Дотук държавният бюджет следваше правилото: харчим днес, да му мислят следващите. Резултатите са следните – дефицит 1,750 млрд. евро към края на април. Още 2,550 млрд. евро разходи, които чакат плащане; 1,100 млрд. евро неразплатени общински проекти само за тази година. През 2025 г. е изтеглен и авансов корпоративен заем от банките в размер от 363 млн. евро, което оказва негативно влияние въэрху приходната част на бюджета за 2026 година. Неблагоприятно въздействие върху приходите, респективно дефицитът за 2026 г. оказва и решението на правителството през миналата година за разпределянето на междинен дивидент от държавните дружества през 2025 г., внесен на база 100% от текущата им печалба към 30 юни 2025 година. По този начин сума в общ размер на 566, 7 млн. евро няма да постъпи като приход в бюджета за 2026 г., тъй като е авансово преведена през 2025 г. Чрез тези две операции, които минават за финансова акробатика, е постигната фискална цел за 2025 г., но днес правят задачата по-сложна“, каза Донев.