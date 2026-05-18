Пазарът за растеж beаm е ключов за набиране на капитал през фондовата борса

третата стратегическа среща от шестото издание на програмата beamUp lab – Gravity MeetUp III

Възможностите за набиране на финансиране през българския капиталов пазар и практически съвети за реализирането на успешно първично публично предлагане бяха споделени по време на третата стратегическа среща от шестото издание на програмата beamUp lab – Gravity MeetUp III.

„Пазарът за растеж beаm има ключова роля за възраждането на капиталовия пазар в България. Традиционно на тези срещи от програмата beamUp lab най-интересната част са представянията на компаниите и обратната връзка, която те получават от инвеститорите. По време на третата среща на програмата експерти от „Българска фондова борса“ (БФБ) споделят възможностите за набиране на финансиране на бизнеса без проспект и без да е необходимо да преминават през процедурата на одобрение от Комисията за финансов надзор“, подчерта доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.

Предизвикателствата по пътя към пазар beam, специфики на подготовката и ползите от листването

обсъдиха в панелна дискусия експертите от БФБ, нейни членове и компании с успешно реализирани IPO-та: от Boleron – Александър Цветков, основател и изпълнителен директор, от HR Capital – Христо Христов, изпълнителен директор, и от  „София интернешенъл секюритис“ – Мартин Радосветов, изпълнителен директор.

Радослав Желязков, директор „Емитенти и членство“ в БФБ представи пред компаниите участници предимствата на листването на фондовата борса, необходимостта и прозрачността от разкриването на информация пред инвеститорите, както и услугите, които борсата предлага на емитентите.

Друг важен акцент от срещата, очаквано беше сесията, в която

компаниите направиха своите инвеститорски Pitch представяния.

В нея се включиха:

Ем Уай Екс, която е технологична компания, специализирана в разработването на софтуерни решения за управление на мащабни мрежи от активи, като комбинира технологията за цифрови двойници с анализи, базирани на изкуствен интелект. Компанията е с особен фокус върху сектора на телекомуникационната инфраструктура (т. нар. TowerCos).

Биоком е българска компания, фокусирана върху рециклирането на употребявани матраци като част от развитието на кръговата икономика и устойчивото управление на отпадъците. Компанията е основана от Гена Събева, създател на франчайз бранда ВИТ – Борсата за матраци, и развива дейността си чрез дъщерното дружество „Рематрак“ АД. Компанията разполага с площадка за рециклиране в с. Петърч, където се обработват матраци, годни за повторна употреба на материалите и поема и логистиката по извозването.

Аладин Фуудс е водеща българска верига за бързо хранене, с над 30 обекта в страната и над 500 служители, призната за една от най-динамичните компании в сегмента „street food“. Компанията предлага разнообразно меню, включващо дюнер, бургери, пица, пиле и азиатски ястия, съчетаващи бързина, достъпна цена и свежа продукция.

БъзКо, българска компания, специализирана в производството, търговията и дистрибуцията на натурални билкови и плодови сиропи и сладка. Следвайки философията „без консерванти, без оцветители, без добавени аромати“, фирмата се фокусира върху здравословния начин на живот, без да прави компромиси с вкуса. Компанията е създадена през 2015 г. от основателите Димитър Николов и Славей Димов и вече предлага близо 20 вкуса в над 10 000 точки за продажба в 13 български области.

приятелска бизнес атмосфера наеми

В събитието обичайно се включват представители на 20-те компании-участници, избрани за шестото издание на програмата beamUp lab, нейните партньори и консултанти.

Модератор на срещата беше Жана Христова, мениджър пазар beam.

