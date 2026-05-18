Задържаха двама хулигани, спорили за леко ПТП и паркомясто

След спор за паркомясто и леко ПТП, Софийската районна прокуратура обвини двама мъже, единият от които е гражданин на Украйна, извършили хулигански действия. Предстои на обвиняемите да бъде наложена мярка „задържане под стража“.

Единият от случаите е станал на 15 май на бул. „Ломско шосе“. Обвиняемият А. Г., при спор за паркомясто, нападнал М. В., К. Г. и Х. У. като стрелял с пистолет в лицето на М. В. След стрелбата, разиграла се пред случайни минувачи, стрелецът избягал от мястото, но впоследствие бил намерен и задържан. Ако бъде признат за виновен, то него го грози наказание „лишаване от свобода“ до пет години. Към момента А. Г. е задържан за срок до 72 часа.

При друг сигнал на 17 май, на ул. „Хан Аспарух“, украинският гражданит С. С., след леко ПТП, нападнал Т. В. като насочил пневматичен пистолет срещу него. Обвиняемият отново е задържан за срок до 72 часа, като отново може да получи до пет години затвор, ако съдът го постанови.

