Круизният кораб MV Hondius с огнище на хантавирус акостира в Ротердам

Круизният кораб MV Hondius, на борда на който избухна огнище на хантавирус с фатални последици, трябва да пристигне днес в нидерландския град Ротердам. През последните шест дни плавателният съд пътуваше от Канарските острови, след като останалите пътници бяха евакуирани при строги санитарни мерки и изпратени под карантина в над 20 държави.

До момента са регистрирани 11 случая на заразяване, като девет от тях са лабораторно потвърдени. Трима пътници починаха, сред които нидерландска семейна двойка, за която здравните власти смятат, че е била сред първите заразени по време на посещение в Южна Америка, припомня АП.

Канадската агенция за обществено здраве съобщи, че един от четиримата канадци, поставени под изолация след слизането от кораба, е дал положителна проба за вируса. Информацията ще бъде предадена на Световната здравна организация.

Нидерландското министерство на здравеопазването вече обяви, че част от екипажа, който не може веднага да се завърне по домовете си, ще остане под карантина в Нидерландия. Още около две дузини пътници и членове на екипажа вече са изолирани в страната след пристигането си с различни полети през последните две седмици.