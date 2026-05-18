Arm Holdings е изправена пред разследване от FTC заради лицензирането на чипове

Британският производител на микрочипове Arm Holdings е разследвана в САЩ заради съмнения, че може да използва силната си позиция на пазара, за да затруднява конкурентите си. Компанията е известна с това, че лицензира технологии за чипове, които се използват от много от най-големите производители в света. В последните години обаче Arm започна да разработва и собствени чипове, което поражда опасения, че може да дава предимство на собствените си продукти.

Американската Федерална търговска комисия (Federal Trade Commission – FTC) проверява дали Arm ограничава достъпа на други компании до важни процесорни технологии или променя условията по лицензите си в своя полза.

Темата е особено важна, защото Arm е ключов доставчик за голяма част от индустрията за смартфони, AI сървъри и центрове за данни. Компании като Qualcomm и Apple използват нейната архитектура в своите чипове. Ако се стигне до ограничения или промени в лицензионния модел, това може да засегне голяма част от пазара.

Разследването идва в момент, когато интересът към AI технологии и мощни чипове расте много бързо. Затова инвеститорите следят внимателно случая, тъй като той може да доведе до по-строги регулации за Arm.

Мажоритарният собственик на Arm – SoftBank Group, досега основно печелеше от лицензиране на технологии, а не от производство на собствени чипове. Новата ѝ стратегия обаче я поставя в по-пряка конкуренция с нейни клиенти.

Най-големият конкурент на Arm е Qualcomm. Двете компании спорят от години, а конфликтът се задълбочи след придобиването на стартъпа Nuvia от Qualcomm през 2021 г. Това доведе до съдебна битка за лицензионни права, която Qualcomm спечели, макар че Arm продължава да обжалва части от решението.

Под ръководството на изпълнителния директор Рене Хаас, Arm навлиза все по-сериозно в пазара на AI и инфраструктурни чипове, където се конкурира с компании като Intel и Advanced Micro Devices.