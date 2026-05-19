Картовите разплащания нарастват с 10.3% по Великден, отчете „БОРИКА“

През четирите празнични дни (10 – 13 април 2026 г.) през системите на „БОРИКА“ АД са преминали 5.30 милиона картови трансакции на обща стойност 228 милиона евро – ръст съответно с по 6.4% и 10.3% спрямо Великден 2025 година. Това показва анализът на оператора на националната картова платежна инфраструктура.

Документът показва три основни промени, които надхвърлят сезонния ефект и затвърждават дигитализацията на платежното поведение в страната.

Онлайн пазаруването е новият лидер по растеж

Виртуалният ПОС (онлайн пазаруването) отчита най-висок ръст по обем на плащанията – 20.6 на сто. Средната стойност на онлайн поръчка скача от по 40 на 47 евро (+18%), което показва, че онлайн каналът се превръща в среда за по-обмислени и по-стойностни покупки – подаръци, електроника, домашна техника, пътувания.

Кешът отстъпва за първи път двуцифрено

Тегленията на пари в брой от банкомат намаляват с 12.6% по брой, което е най-големия спад в кеш операциите за последните години. Едновременно с това депозитите на банкомат нарастват с 14.4% по обем. Българите все по-често използват банкомата като услуга 24/7 за вноски.

Великден 2026, празникът в движение извън дома

Категориите, свързани с празнуване извън дома, отчитат най-силна динамика в обем: пътувания (+22.8%), хотели (+17.8%), горива (+17.4%), авиокомпании (+16.8%) и заведения (+14% по брой трансакции). Българите най-активно пазаруват на физически ПОС в Турция (дял от обема трансакции на ПОС извън страната 14.5%), Италия (12.8%) и Гърция (10.1%).

Изводи за пазара

Данните показват, че въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. не създава значителна промяна в потребителското поведение и вече установените тенденции. Картовите плащания нарастват двуцифрено, броят на участниците в онлайн търговията се увеличава, а традиционни „кеш-категории“ като комуналните услуги преминават масово към картово плащане (+117.3% по обем). Българската платежна инфраструктура работи безпроблемно през първото си голямо потребителско натоварване в еврозоната.

Великденският анализ на БОРИКА е третото поредно тематично изследване на потребителското поведение въз основа на платежни данни. Поредицата започна с декемврийския анализ 2025 г. (натоварването в края на годината и подготовката за еврото) и продължи с януарския анализ 2026 г. (първият месец в еврозоната). Великден е третата ключова контролна точка – първият голям национален празник в новата валута, в който битовите, празничните и туристическите разходи се концентрират в кратък времеви прозорец.

Великденските празнични дни (петък-понеделник) представляват най-натоварения непрекъснат празничен интервал за първото полугодие в България. Те съчетават характеристиките на пиково семейно потребление (подготовка за празника, гости), активен туристически сезон, голяма концентрация на безкешови плащания в обекти, които традиционно работят с по-нисък оборот.