Българин и две румънки в неизвестност след срутването на сграда в Германия

Мъж с българско и германско гражданство и две румънски гражданки са в неизвестност след срутването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц, близо до границата с Полша. Спасителните екипи продължават издирването под отломките и днес, предаде БТА.

Според германската полиция изчезналите са 47-годишен мъж с двойно гражданство и две жени на 25 и 26 години от Румъния. Районът около рухналата постройка остава отцепен, а причините за инцидента все още се изясняват.

Спасителите работят с повишено внимание заради риск от изтичане на газ от повредени тръби. Именно поради тази опасност тежка техника засега не се използва, а издирването се извършва основно ръчно и със специализирано оборудване.

От пожарната служба предупредиха, че операцията може да продължи и през нощта. Първоначално за изчезнали бяха обявени още двама души, но впоследствие стана ясно, че по време на срутването не са били в сградата.

