БАБХ затвори кланица в Джебел заради лоша хигиена

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори месодобивно предприятие в Джебел заради нарушения на хигиенните и технологичните изисквания.

При проверка на инспекторите от Агенцията те са установили лоша хигиена в кланичната зала, производствените помещения и част от оборудването. Констатирани са повредени подови настилки и стени, ръжда по част от техниката, липса на дезинфекция и други. По време на производствения процес в кланичната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място 702 килограма месо ще бъдат насочени за термична обработка.

В помещенията за преработка на дружеството са разкрити още над 800 килограма храни без маркировка, сред които замразени суровини за месни продукти, пилешко месо и колаген. Месото ще бъде унищожено. Инспекторите са констатирали и неправилно съхранение на карантии в помещение за обработка на месо.

Дейността на кланицата е спряна до отстраняване на несъответствията, а компанията ще получи задължителни предписания и акт за административно нарушение.

БАБХ спря над 500 тона негодни храни за 2 месеца
