Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, обяви Си Цзинпин

В Пекин китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения в областта на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред.

Путин и Си са се споразумели за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. По проекта „Силата на Сибир 2“, който се обсъжда от години, има принципно разбирателство, но не и конкретен напредък.

Китайският президент заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали „най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство“ и призова двете държави да се противопоставят на „всеки едностранен тормоз“ на международната сцена.

„Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие, да се противопоставят на всякакъв едностранен тормоз и действия, които обръщат хода на историята“, заяви Си Цзинпин.

Руският президент от своя страна, изрази задоволството си от „безпрецедентните“ отношения между Русия и Китай:

„Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси“, посочи Владимир Путин.

Двете странни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток.

Двамата лидери също така осъдиха плановете на американския президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждане на „Златен купол“ – система за въздушна отбрана, като отбелязаха, че тя застрашава световната стратегическа стабилност.