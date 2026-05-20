България е готова за цялостно производство на автомобили със знака „Произведено в България“

Досега България беше позната основно като производител на автомобилни компоненти и доставчик на части за световната автомобилна индустрия. Днес обаче страната ни вече има потенциала, капацитета и експертизата да направи следващата голяма крачка – цялостно производството на автомобили със знака „Произведено в България“. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на международната конференция Automotive Forum Bulgaria 2026.

„Това е икономическа реалност“, подчерта той. По думите на икономическия заместник-министър България разполага с всички необходими предпоставки, за да бъде част от бъдещето на европейската автомобилна индустрия – квалифицирани инженери и технически специалисти, развойни центрове, стратегическо местоположение, индустриални традиции и достъп до европейските пазари.

Заместник-министър Якимов обяви, че

автомобилната индустрия в България включва над 380 национални и международни компании

и 38 научноизследователски и развойни центъра. „В сектора работят над 80 000 души, а браншът формира приблизително 11% от брутния вътрешен продукт на страната и генерира оборот над 10 милиарда евро годишно“, отбеляза той.

Според заместник-министър Якимов, следващата логична стъпка в развитието на сектора е привличането на стратегически инвестиции. „Държавата ясно застава зад инвеститорите. Реформите, които въвеждаме, ще доведат до по-бързи административни процедури, модерна инфраструктура, развити индустриални зони, предвидима данъчна среда и активна подкрепа за високотехнологичните производства“, заяви той. По думите му

България има възможност и ще се утвърди като индустриален лидер на Балканите

и регионален център за електрическа мобилност, иновации и модерно производство.

В рамките на събитието заместник-министър Красимир Якимов се срещна с генералния секретар на CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) Бенджамин Кригер. Двамата обсъдиха възможностите за инвестиции в автомобилната индустрия и позиционирането на България като конкурентна дестинация за нови производствени проекти.

Международната конференция се организира от „Аутомотив Клъстер България“. За поредна година Automotive Forum Bulgaria събира представители на автомобилната индустрия, технологичния сектор, институциите и международния бизнес за стратегически диалог за бъдещето на сектора в контекста на глобалните предизвикателства.