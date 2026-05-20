Приказната вила на Ив Сен Лоран в Маракеш е вече отворена за публиката

В сърцето на градината Мажорел, Вилата Оазис на именития френски моден дизайнер е новата забележителност в Маракеш, която трябва да посетите.

Малцина може и да са запознати с факта, че град Маракеш изиграва много важна роля в живота и кариерата на Ив Сен Лоран. Населеното място отдавна е популярна туристическа дестинация, но зад красивите ѝ сини стени се спотайва едно наистина приказно здание.

Това е Вилата Оазис, построена през 20-те години на миналия век от архитекта Луис Мажорел, а 60 години по-късно бива закупена от Ив Сен Лоран и неговия партньор Пиер Берже. С много желание и хъс двамата французи реставрират и трансформират сградата в истинско архитектурно бижу, смесвайки модерните вкусове с ориенталските обичаи.

Величествената вила.

Освен с красивата си архитектура и марокански дизайн, вилата пленява всекиго и със специалната колекция от различни вещи на двойката както и екзотичните си растения в градината, донесени от четирите края на света.

„…преди Маракеш, всичко бе в черно. Този град ме запозна с цветовете. Точно тук започнах да добавям повече цветове в моите колекции… И прегръщам неговата светлина, неговите дръзки меланжи и неговите пламенни изобретения.” – споделя преди години даровитият дизайнер.

Част от интериора на вилата.

А сега, по данни на En Vols, Вилата Оазис вече е отворена за широката публика и несъмнено можете да я посетите, следващият път когато се намирате в Маракеш.