Литва обяви въздушна тревога и евакуира президента и премиера заради навлизане на дрон

Литва обяви въздушна тревога заради навлизане на дрон от границата с Беларус, което доведе до извеждането на жители на Вилнюс към укрития и временното евакуиране на президента и премиера на страната.

Военните разпространиха извънредно съобщение към населението в района на столицата с призив хората „незабавно да се отправят към убежища или безопасни места“. Алармата продължи около час, а въздушното пространство над летището във Вилнюс беше временно затворено.

Дронът е летял към Лентварис, близо до Вилнюс, след което е променил курса си, продължавайки в друга посока. Изтребители на НАТО са го последвали.

Това е първия случай от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., при който тревога за възможен въздушен инцидент принуждава жители и политически лидери на столица от ЕС и НАТО да търсят убежище.

Генералният секретар на алианса Марк Рюте похвали реакцията на съюзниците при последните инциденти с дронове в региона, определяйки я като „спокойна, решителна и пропорционална“, цитира го Асошиейтед прес.

През последните месеци зачестиха случаите на украински дронове, които по погрешка навлизат или падат на територията на държави от НАТО. Западни представители обвиняват за това руските системи за радиоелектронна борба, които отклоняват безпилотните апарати.

Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че Москва умишлено насочва украински дронове към въздушното пространство на балтийските държави, за да създава напрежение и дестабилизация.

Вчера изтребител на НАТО свали дрон над Естония.