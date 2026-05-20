Правителството създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на „Евровизия“

Премиерът Румен Радев обяви, че правителството създава междуведомствен организационен комитет за подготовката на „Евровизия“ в България след победата на певицата Дара в конкурса. Начело на комитета ще застане вицепремиерът Иво Христов, а в работата му ще се включат ресорните министерства.

Министър-председателят коментира, че организацията на събитието ще изисква сериозни финансови средства, добра координация между институциите и значителен организационен ресурс. Той определи успеха на Дара „грандиозен български успех“, който „надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство“.

Радев съобщи още, че още тази седмица ще бъдат поканени Дара, нейният екип и ръководството на Българската национална телевизия (БНТ) за координация по всички въпроси, свързани с организацията и подготовката.