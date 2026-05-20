„Спаси София“ иска от кмета да спре строежа на 22-етажната сграда в „Младост“

„Спаси София“ внася днес доклад с предложение до кмета Васил Терзиев да преработи плана и да спре строежа на 22-етажната сграда в ж.к. „Младост“, заради който има силно недоволство сред живеещите в района. Това обяви Андрей Зографски, общински съветник от „Спаси София“ и зам.-председател на Столичния общински съвет. Той уточни, цитиран от БТА, че от групата му предлагат парк вместо 22 етажа корупция в „Младост“ .

„Силно се надяваме след големия протест част от общинските съветници да са преосмислили своето решение„, отбеляза Зографски. Той обясни, че най-елегантният и безопасен за обществото начин ще бъде решението за 22-етажната сграда да бъде отменено на следващото заседание на Общинския съвет. Той бе категоричен и че от „Спаси София“ подкрепят втория граждански протест на жителите на „Младост“ и ще бъдат там на 27 май.

Заместник-председателят на Комисията по архитектура – арх. Росица Николова – добави, че с доклада, който от „Спаси София“ внасят, възлагат на кмета на Столичната община да предприеме действия за служебни изменения на подробния устройствен план.

Тя призна, че с огорчение следи медийните изяви на кмета Терзиев, който заявява: „Няма какво да се направи, това е завареният ПУП, така изглежда застрояването, предишните управляващи така са взели решение, там да има 22-етажна сграда“.

Според нея това категорично не е вярно и заради това в доклада си са изброили конкретни аргументи как да бъде възложен „служебен подробен устройствен план“.

В закона ясно е казано, че когато има промяна на обществени, икономически или градоустройствени предвиждания, кметът на общината може да възложи такъв план, обясни арх. Росица Николова.

„Освен че възлагаме на кмета да преработи плана, така че да спре изграждането на 22-етажната сграда, ние предвиждаме и финансиране, за да може там да се проектира нов парк„, добави Зографски.

Той уточни, че ще е напълно достатъчна скромната сума от около 26 000 евро, т.е. около 50 000 лева в рамките на тази година, за да се проектира съществено облагородяване на пространството.