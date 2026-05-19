Путин ще посети Китай на 19 и 20 май по покана на Си Дзинпин

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. Визитата е насрочена за 25-годишнината от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между двете страни. След разговорите страните ще подпишат приблизително 40 двустранни документа.

Владимир Путин ще пристигне в Китай вечерта на 19 май. На летището ще бъде посрещнат от китайския външен министър Ван И.

Официалната част на посещението ще започне сутринта на 20 май с церемония по посрещане между Путин и Си на площад Тянанмън. След това лидерите ще проведат разговори насаме, за да обсъдят най-важните въпроси в двустранните отношения. След това ще се проведат разширени разговори. Външните министри Сергей Лавров и Ван И ще разгледат въпроси, свързани със сътрудничеството във външната политика.

След разговорите лидерите на Русия и Китай ще направят съвместно изявление за медиите.

Руският лидер ще се срещне с премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян. Основната тема на разговора ще бъде търговско-икономическото сътрудничество.

Вечерта ще се проведе гала прием от името на китайския президент в чест на 25-годишнината от Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между двете страни.

Работата ще завърши с неформално чаено парти между лидерите на Русия и Китай.

Какви документи ще бъдат подписани?

След разговорите страните ще ще подпишат приблизително 40 документа. Държавните глави ще подпишат съвместна декларация за по-нататъшно укрепване на всестранното си партньорство и стратегическо взаимодействие, както и за задълбочаване на отношенията на добросъседство, приятелство и сътрудничество. Освен това, лидерите на Русия и Китай ще приемат съвместна декларация за установяване на многополюсен свят и нов тип международни отношения.

Ще бъдат подписани и междуправителствени, междуведомствени и търговски документи, отнасящи се до задълбочаване на сътрудничеството в промишлеността, търговията, транспорта, строителството, образованието и киното, както и в ядрената енергетика и сътрудничеството между информационните агенции.

Владимир Путин и Си Дзинпин ще обсъдят проекта „Силата на Сибир 2“. „Тази тема ще бъде обсъдена много подробно.“ „Това е в дневния ред и ние сме решени да го обсъдим сериозно“, заяви Ушаков, отговаряйки на въпросите на журналистите дали по време на посещението на руския президент могат да бъдат подписани документи, свързани със „Силата на Сибир 2“.

Подготовка за посещението

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че няма връзка между посещенията в Китай на руски и американски лидери. Президентът на САЩ Доналд Тръмп посети Китай от 13 до 15 май.

„Обикновено предварително координираме плана за преговори с китайската страна“, отбеляза Ушаков. Според него датите за посещението на Владимир Путин са били договорени още през февруари, веднага след видеоконференцията на руския президент с китайския президент Си Дзинпин.

Посещението на Доналд Тръмп в Китай първоначално е било планирано за края на март или началото на април, но е било пренасрочено за 13-15 май.