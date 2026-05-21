Поредно солено обезщетение заради делото „ОПАК“

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за вреди в размер на над 200 хил. лв. на бившия заместник-председател на Военно-апелативния съд Владимир Димитров, съобщава „Лекс“. Делото е заради обвинението срещу него по поредното провалено знаково дело – за неверни сведения с цел получаване на над 730 хил. лв. по проект на ОПАК. Става въпрос за договор от 2008 г. между съда и тогавашното Министерство на държавната администрация и административната реформа за изграждане с евро средства на информационна система за прозрачност във военните съдилища.

Димитров и всички подсъдими, сред които и тогавашния председател на съда Петко Петков, на Апелативния съд Веселин Пенгезов и бившата ръководителка на Дирекция ОПАК – Мария Дивизиева, бяха оправдани при наличието на уверения от разследващите за извършени престъпления. Петков осъди вече окончателно прокуратурата за близо 180 хил. лв., а Димитров претендира 250 хил. лв., като на на първа инстанция градският съд осъди прокуратурата да му плати 75 хил. лв. обезщетение за неимуществените вреди от делото и почти 54 хил. лв. за пропуснати ползи, а сега втората инстанция удвои обезщетението.