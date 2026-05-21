Съдът пусна бандата за имотни измами от „Факултета“ и „Люлин“

Магистратите от Софийския градски съд потвърдиха определението на по-долната инстанция, с което налагат на Георги Янев-Джеймса и Николай Александров мярка за неотклонение „подписка“, а Борис Янков и Николина Здравкова ги пускат директно на свобода. Четиримата са обвинени в имотни измами, като определението е окончателно. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража”.

Според съда Янев и Александров са заблудили Красимир Стефанов, че срещу прехвърляне на земя и апартамент ще получи 20 000 евро. При разпитите си Стефанов е говорил за оказано му въздействие да прехвърли идеалните части от свой недвижим имот. Според събраните доказателства и разпити на свидетели, тези 20 000 евро са постъпили по сметка на адвокат и са били платени от дружество, под контрола на Здравкова. Съдът обаче не може да прецени дали подписът под платежното е на Красимир Стефанов.

“Работата по делото продължава, за да се съберат в пълен обем доказателствата и да се докаже обективната истина”, заяви след заседанието прокурорът по делото Мария Стоянова.

Борис Янков отрече да е с отнети права на нотариус и да е взимал нотариални актове от стария нотариат.

“Няма един имот, който да е незаконен. Всички сделки, за които се говори са стари. Няма схема за имотни измами. От „Семейството“ (престъпна група, включваща покойния Мартин Божанов – Нотариуса) ме рекетират. През 2003 година те ми поискаха 50 000 лева, за да не ми бъдат отнети правата”, разказа Янков.

Според разследващите именно Янков е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети вероятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит.

Припомняме, че при акция на СДВР на 18 май бяха задържани 9 души. В хода на претърсванията били намерени лични карти, множество оригинални нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи, касаещи покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива на лице, което е получило едва 1 000 евро за подготвяната сделка.