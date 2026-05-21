Правосъдното и просветното министерство се сдобиха с нови заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови двама заместник-министри, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Станимир Христов Станев е назначен за заместник-министър на правосъдието.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поема Сеня Петрова Терзиева-Желязкова, която досега бе ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет. В периода от 2011 г. до 2019 г. тя е била заместник-ректор по акредитацията и качеството на обучение. Тя ще замени Ася Панджерова, която си подаде оставката на 12 май. Причината – министърът на образованието Георги Вълчев разпореди проверка на Панджерова след постъпили сигнали за възможен конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1.6 млн. евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

