Пожар в заведение помрачи празненствата на ЦСКА

Футболисти и част от ръководството на ЦСКА отпразнуваха 22-рата Купа на България в столично заведение, но купонът беше прекъснат и за щастие не приключи с трагедия. Малко след 4:00 часа през нощта в клуба са били забелязани пламъци. Всички посетители са били евакуирани, като бързата реакция на персонала е предотвратила по-сериозен инцидент, съобщи БГНЕС.

Почти всички основни играчи на ЦСКА бяха в столичното заведение заедно със своите половинки, за да отбележат първия си трофей от пет години насам. От ръководството беше спортният директор Бойко Величков. Припомняме, че купата беше драматично спечелена от “червените” след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив на националния стадион „Васил Левски“.

На Балканите пожарите в нощните клубове остават изключително чувствителна тема. Припомняме, че през март се навърши една година от трагедията в македонския град Кочани. Тогава таванът на местната дискотека пламна от искра на пиротехниката, използвана в клуба. Това бе най-голямата трагедия в историята на Северна Македония – с 63 жертви и 223 ранени.