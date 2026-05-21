Владислава Казакова поема Държавен фонд „Земеделие“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Ива Иванова, съобщиха от земеделското министерство. Освен нея бяха освободени и двамата ѝ заместници – Петя Славчева и Мая Митева. За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова, а заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

Ресорният министър Пламен Абровски е изказал благодарности на досегашното ръководство.

„Благодаря на Ива Иванова за създадената перфектна организация на успешното приключване на Програмата за развитие на селските райони от предходния период, под чието ръководство бяха разгледани всички подадени заявки по инвестиционните мерки”, посочи той. Абровски отчете и положените усилия от Петя Славчева за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към края на 2025 година.

Коя е Владислава Казакова?

Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономическия университет – Варна. Тя е с над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Професионалният ѝ път е свързан основно с Държавен фонд „Земеделие”, където заема последователно експертни и ръководни позиции, включително е заместник на изпълнителния директор с ресор „Директни плащания”, временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция – Пловдив и началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”. Владее английски и руски език.

По-рано днес със заповед на премиера Румен Радев, по предложение на Пламен Абровски, бе освободен и директорът на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски. На негово място бе назначена Светла Янчева, а министърът обясни, че рокадата се дължи на “приемственост” с новата власт.

Мавровски заяви, че е получил заповедта за освобождаването си на бланка на Министерския съвет, но без подпис и официален печат.