Петролът отново поскъпна

Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран – аятолах Муджтаба Хаменей – че обогатеният до около 60 процента уран, с който разполага Ислямската република, няма да бъде изпращан където и да било.

Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток.

В късния следобед фючърсите на петрола сорт „Брент“ поскъпнаха с около 2 процента в сравнение с вчерашната търговия – до над 107 долара за барел.

Късно снощи Тръмп заяви, че очаква „правилни“ отговори от Техеран на поредния списък с предложения от Съединените щати. И че е готов да почака няколко дни, за да получи тези отговори.

Тази вечер в Техеран се очаква посредникът Асим Мунир – командващият въоръжените сили на Пакистан. 

