Промените в правилника на НС не ограничават права, смята Михаела Доцова

Председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова (“Прогресивна България”) заяви в Рим, че с предлаганите промени в правилника на парламента не се ограничават правата на опозицията, предаде БТА. Сред най-ярките промени, които готвят управляващите, са да отпадне минимумът от 3 дни време за запознаване със законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала, да отпадне изслушването на министри в т. нар. ден на опозицията, или в първата сряда на месеца и да има най-малко 48 депутатски подписа за иницииране на временна комисия.

По думите ѝ изменението на правилника е нещо нормално в началото на всеки парламент, като при част от предложенията на „Прогресивна България“ става въпрос за текстове, които са били в сила за депутатите назад във времето, допълни тя.

“Няма лишаване на глас, това е преекспониране на предложенията”, коментира Доцова във връзка с възраженията на опозицията.

За т. нар. ден на опозицията председателят на 52-рото Народно събрание заяви, че единствено отпада изслушването, тъй като парламентарният контрол, част от което е изслушването, е всеки петък в последните три часа от парламентарната седмица.

„Подходът, който предлагаме, е парламентарният контрол да се върне там, където доскоро му беше традиционното място”, добави Доцова.

Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация е на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В рамките на днешната си визита тя се срещна с председателя на Камарата на депутатите в италианския парламент Лоренцо Фонтана, с когото са обсъдили засилването на диалога на парламентарно ниво между двете държави и предаването на добри практики. Международните конфликти също са били в дневния ред на разговора.

„Днешната среща беше едно добро начало за следващите четири години да има повече комуникация, подобряване на парламентарните отношения между България и Италия. И, разбира се, поканих моя колега на посещение в България, за да затвърдим следващото действие в подобряването на отношенията”, сподели Доцова след срещата.

Михаела Доцова отбеляза, че при формирането на европейските политики в различни сфери, България и Италия доста често имат сходни позиции, като например за бюджета за следващия период, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. Утре Михаела Доцова ще има аудиенция при папа Лъв XIV и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин.