Рюте заплаши Русия с „опустошителен“ отговор при евентуален ядрен удар срещу Украйна

Рюте предупреди Русия за "опустошителен" отговор при евентуален ядрен удар срещу Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Русия ще трябва да посрещне „опустошителен“ отговор, ако използва ядрено оръжие срещу Украйна.

По време на пресконференция в централата на алианса в Брюксел Рюте подчерта, че Москва е наясно с последствията от подобен сценарий.

Изказването му идва на фона на започналите съвместни военни учения на Русия и Беларус, които включват разполагане на ядрени боеприпаси в складови бази на територията на Беларус, недалеч от украинската граница.

Според руското министерство на отбраната маневрите ще продължат три дни и ще включват тестове на ракети с ядрен капацитет, както и тренировки за тайно придвижване и подготовка на оръжията преди евентуално изстрелване.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди за опасност от нова руска сухопътна офанзива срещу Киев, предаде в. „Индипендънт“. По думите му подобна операция може да стане възможна при по-ангажирано участие на Беларус във войната.

