Продължава назначаването на заместник-министри – Демерджиев вече има четирима

Главен комисар Петър Антиев поема Жандармерията, Румен Радев назначи нов заместник-министър на вътрешните работи

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени трима нови заместник-министри. По-рано днес бяха назначени заместник-министри на образованието и правосъдието.

В Министерството на вътрешните работи влизат двама – Емил Ганчев Ганчев, която е заемал този пост и в служебния кабинет на Стефан Янев и Венцислав Янков Катинов – бивш директор на полицейското управление в Плевен. Той започва работа в системата на МВР през 1988 година, като през годините е бил многократно награждаван за високи професионални постижения.

С двете нови назначения министър Иван Демерджиев вече има четирима заместници заедно с Калоян Милтенов и Калоян Калоянов.

В Министерството на младежта и спорта за заместник-министър е назначена Юлия Кирилова Тодорова. Според информацията на сайта на ведомството, оглавявано от министър на Енчо Керязов, той трябва да има още един заместник-министър.

