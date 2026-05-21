СГС щипна Петьо Петров – Пепи Еврото с глоба от 2 556 евро

Скандален финал на делото срещу Петьо Петров-Пепи Еврото – в края на днешното заседание Софийският градски съд ощипа Еврото с 2 556 евро, след като го призна за виновен в документна измама. Освен това СГС му отмени мярката за неотклонение „задържане под стража“ и оттегли европейската заповед за задържане.

С тази присъда на СГС на практика границите на България за Пепи Еврото се отварят и той може да се прибере, стига да се прости с 2 556 евро.

По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров, който е съден задочно и обявен за международно издирване. Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него тече задочно.

Делото бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.