РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Когато историята проговори извън учебниците – Памет без време

Когато историята проговори извън учебниците: Памет без време.

Националната библиотека ,,Св. Св Кирил и Методий“ отвори врати на 19 май за изложбата ,,150 години безсмъртие“, посветена на 150-годишнината от подвига на Христо Ботев. Официалното откриване в централното фоайе на булевард ,,Васил Левски“ 88 превърна сутрешните часове в момент за призвание и любов към родината.

Гвардейският представителен духов оркестър даде тържествен тон на събитието, като изпълни химна. Така още в началото се отдаде почит към делото на поета и революционер Христо Ботев.

20260521 142929

Сред множеството гости бяха министърът на културата Евтим Милошев, президентът Георги Първанов и министърът на образованието проф. Георги Вълчев. Те привестваха организаторите и гостите и насочиха вниманието към родовата памет, историята и подвига на Христо Ботев.

Присъстващите се насладиха на невероятния глас на Валя Балканска, придружен от мелодията на гайда, които карат всеки българин да настръхне. Толкова впечатляващи бяха и децата, едва втори клас, с тяхното прочувствено рецитиране на български стихотворения.

Най-вълнуващото от събитието беше скрито зад стъкло. За първи път пред публика беше изваден личният бележник на революционера от 1875-1876 г.,  съхраняван в трезора на БНБ. От Българския исторически архив обявиха, че това е една от най-ценните ни реликви. Тефтерчето съдържа сведения за пътуванията на Ботев, биографични данни за Ботевата чета и единствения запазен ръкопис на стихотворението ,,Обесването на Васил Левски“.

Всеки, желаещ да се докосне до свободолюбивия и смел дух на Ботев, който никога не бива да бъде забравян, може да посети изложбата до 18 юни.

Четете още: Модният дизайн и изкуството: преплетени в общ творчески ритъм

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.