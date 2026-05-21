Когато историята проговори извън учебниците: Памет без време.

Националната библиотека ,,Св. Св Кирил и Методий“ отвори врати на 19 май за изложбата ,,150 години безсмъртие“, посветена на 150-годишнината от подвига на Христо Ботев. Официалното откриване в централното фоайе на булевард ,,Васил Левски“ 88 превърна сутрешните часове в момент за призвание и любов към родината.

Гвардейският представителен духов оркестър даде тържествен тон на събитието, като изпълни химна. Така още в началото се отдаде почит към делото на поета и революционер Христо Ботев.

Сред множеството гости бяха министърът на културата Евтим Милошев, президентът Георги Първанов и министърът на образованието проф. Георги Вълчев. Те привестваха организаторите и гостите и насочиха вниманието към родовата памет, историята и подвига на Христо Ботев.

Присъстващите се насладиха на невероятния глас на Валя Балканска, придружен от мелодията на гайда, които карат всеки българин да настръхне. Толкова впечатляващи бяха и децата, едва втори клас, с тяхното прочувствено рецитиране на български стихотворения.

Най-вълнуващото от събитието беше скрито зад стъкло. За първи път пред публика беше изваден личният бележник на революционера от 1875-1876 г., съхраняван в трезора на БНБ. От Българския исторически архив обявиха, че това е една от най-ценните ни реликви. Тефтерчето съдържа сведения за пътуванията на Ботев, биографични данни за Ботевата чета и единствения запазен ръкопис на стихотворението ,,Обесването на Васил Левски“.

Всеки, желаещ да се докосне до свободолюбивия и смел дух на Ботев, който никога не бива да бъде забравян, може да посети изложбата до 18 юни.

Четете още: Модният дизайн и изкуството: преплетени в общ творчески ритъм