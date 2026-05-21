По-здравословни ли са фурмите от захарта

Фурмите са минимално преработена и по-полезна алтернатива на захарта, но и те трябва да се консумират с мярка.

Рафинираната захар представлява основно захароза, лишена от полезни хранителни вещества по време на обработката. Тя осигурява калории, но почти нищо друго.

Основната разлика е, че те съдържат фибри – около 1–2 грама на плод, както и антиоксиданти, витамини и минерали, докато бялата захар няма хранителна стойност.

Фибрите в плода забавят усвояването на глюкозата и водят до по-плавно покачване на кръвната захар в сравнение с резкия скок, причинен от рафинираната захар. Освен това антиоксидантите могат да намалят възпаленията и да подпомогнат здравето на червата.

Обичайната препоръчителна порция е около 40 грама – приблизително 2 фурми Medjool или 4–5 фурми Deglet Noor.

Захарта от фурми е минимално преработен подсладител, направен от сушени фурми, смлени на гранулиран прах. За разлика от бялата захар, тя запазва част от фибрите, витамините, минералите и антиоксидантите на плода.

Тя има по-богат, карамелен вкус с лек земен оттенък. Поради по-едрата си структура се разтваря по-бавно от обикновената захар и е по-подходяща за печене, поръсване върху храни и смутита.

Сладостта ѝ идва естествено от съдържащите се във фурмите глюкоза и фруктоза.

Въпреки това захарта от фурми остава форма на захар и не трябва да се приема като автоматично „здравословна“.

В сравнение с бялата захар, захарта от фурми има леко предимство, защото съдържа малки количества калций, калий и магнезий, както и антиоксиданти като полифеноли и каротеноиди.

Освен това има по-нисък гликемичен индекс, което означава, че повишава кръвната захар по-бавно.

Изследванията показват, че въпреки сладостта им, те имат умерен ефект върху кръвната захар и инсулина.

Фурмите и захарта от фурми са по-хранителна алтернатива на рафинираната захар, защото съдържат фибри, минерали и антиоксиданти. Въпреки това те също са източник на захари и трябва да се консумират умерено като част от балансирано хранене.

