Български жени учени с проекти за борба с рака, Алцхаймер и замърсяването на Черно море кандидатстваха в „За жените в науката“ 2026

Изследвания за ранна диагностика на Алцхаймер и Паркинсон, нови терапии срещу рак, проучвания на замърсяването с микропластмаси в Черно море и иновативни научни разработки за справяне с последиците от климатичните промени са сред темите на проектите, подадени в Националната програма „За жените в науката“ 2026.

Тази година близо 40 млади български жени учени подадоха своите кандидатури в престижния конкурс на L’Oréal и ЮНЕСКО, като най-силно представени са проектите в сферата на медицината, биологията и здравните науки.

Сред проектите са разработки за нови методи за ранна диагностика и превенция на невродегенеративни заболявания, изследвания върху микробиома при новородени, иновативни терапии срещу меланом и простатен карцином, както и нови подходи за персонализирана медицина и минимално инвазивна хирургия. Сред водещите тенденции в кандидатурите се откроява и приложението на изкуствения интелект и новите технологии в науката – от AI модели за анализ и прогнозиране до STEM методи – (Science, Technology, Engineering, Mathematics) е мултидисциплинарен подход, който обединява природните науки, технологиите, инженерството и математиката в единна учебна екосистема) – с 3D технологии.

Програмата „За жените в науката“ има за цел да подкрепя развитието на младите жени учени в България и вече 16 години отличава обещаващи научни проекти с потенциал за значим принос към обществото и развитието на науката.

Имената на трите лауреатки за 2026 г. ще бъдат обявени на 25 ноември по време на официалната церемония по награждаване. От тази година проектите на дамите ще получат още по-значима финансова подкрепа в размер на 7000 евро за всяка, с цел насърчаване на тяхното научно развитие в България.

Националната програма „За жените в науката“ в България се провежда в партньорство между Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L’Oréal България. До днес програмата е отличила 42 българки с общ награден фонд 210 000 евро.

