Финтех компанията ITF Group разпределя дивидент за трета поредна година

След рекордни резултати за 2025 г., една от най-динамично развиващите се български финтех компании ITF Group за трета поредна година ще изплати дивидент. През 2024 г. дружеството разпредели част от печалбата си само осемнадесет месеца след листването си на „Българска фондова борса“.

Общото събрание на акционерите на първата финтех компания на пазара BEAM на БФБ взе решение да изплати дивидент в размер на 0.2045168 евро на акция бруто в сравнение с 0,1753001 евро през юни миналата година. През 2025 г. дружеството отчете ръст на приходите от 35% до 35.5 млн. лв. и ръст от над 53% на печалбата преди данъци до 6.1 млн. лева.

„Още през 2023 г. заявихме, че целта ни е да бъдем дивидентно ориентирана компания и в трета поредна година ITF Group оправдава доверието на инвеститорите“, заяви Светослав Ангелов, изпълнителен директор на финтех групата, специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране. ITF Group оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която придоби през миналата година. Иновативната финансова институция е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България.

През 2026 г. ITF Group издаде успешно четвърта емисия облигации и погаси предсрочно първата

През последните над 6 години ITF Group прави успешни стъпки на финансовите пазари. През 2019 г. компанията емитира облигации в размер на 5 млн. лева, а през 2022 г. успешно листна акциите си за търговия на ВЕАМ сегмента на „БФБ-София“. През 2024 г. ITF пласира втора емисия облигации от 3.9 млн. евро, а през 2025 г. издаде и трета емисия дългови книжа на стойност 8 млн. евро. И трите емисии облигации бяха листнати за търговия на „БФБ-София“.

През март 2026 г. ITF Group пласира четвърта по ред емисия облигации за 3 млн. евро, а през май 2026 г. компанията погаси предсрочно първата си такава емисия от 2019 г. През последните над шест години дружеството е привлякло на българския капиталов пазар ресурс, нахвърлящ 18 млн. евро, с който разширява пазарното си присъствие и клиенското портфолио.

ITF Group планира през 2026 г. интензивен ръст на бизнеса,

движен, както от съществуващите, така и от нови кредитни продукти. Ключов приоритет в стратегията за развитие на ITF Group е разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване на нови решения, насочени към клиенти с по-добър кредитен профил.

Разширяването към този клиентски сегмент бе значително ускорено след придобиването на дялове в Klear и FinBiz Technologies през втората половина на миналата година. В резултат на стратегическия бизнес ход, компанията придоби иновативни технологии, които ѝ позволиха да навлезе в два нови пазарни сегмента – кредитирането на т.нар. категория „near prime” потребители и текущото финансиране на микро, малки и средни бизнеси.

През април тази година Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Монесо“ ЕООД, дъщерно дружество на ITF Group. Това е важен следващ етап в дългосрочната стратегия за развитие групата, който ще даде възможност за разширяване на продуктовото портфолио и предлагане на по-широк спектър от финансови услуги, включително интегриране на платежни решения, отбелязват от компанията.

„Ние сме си поставили много амбициозни цели по отношение на ръста на бизнеса на ITF и със стратегически стъпки напред се движим към тяхното постигане“, отбелязва Светослав Ангелов. „Според нашите прогнози през 2026 г. очакваме разширяване на клиентското портфолио и устойчив ръст на отпуснатите кредити. Целта ни е през следващите няколко години приходите и печалбата да продължат да растат с много високи темпове“.