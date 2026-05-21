КЗК започна производства срещу „Кауфланд“ и „Т-Маркет“ за нелоялни практики

Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“, която оперира веригата магазини „Т-Маркет“, за установяване на възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители.

От регулатора посочват, че проверките са част от по-широк секторен анализ на пазара на храни от първа необходимост, който обхваща ценовата политика, надценките, отстъпките и условията между големите търговски вериги и техните доставчици.

Според Комисията за защита на конкуренцията още в междинните резултати от анализа, представени през декември миналата година, са били установени сериозни структурни деформации на пазара. Сред констатираните практики са високи отстъпки и търговски условия, които могат да поставят производителите в неблагоприятно положение и да доведат до продажба на продукция на или под себестойност.

От комисията допълват, че при проверката са анализирани договори и търговски отношения с доставчици на мляко, месо, яйца, олио и други основни хранителни продукти. Установени са данни за продължаващо прилагане на практики като изискване на допълнителни плащания, едностранно налагане на намаления, предоговаряне на цени без отчитане на инфлацията и разходите за суровини и енергия, както и намаления със задна дата.

Решенията за образуване на производствата са взети след промените в Закона за защита на конкуренцията от ноември 2025 година, които увеличиха максималната санкция до 10% от годишния оборот на предприятията. От КЗК припомнят, че търговските вериги са получили тримесечен срок да приведат отношенията си с доставчиците в съответствие с новите правила, като срокът е изтекъл на 9 февруари 2026 година.

От антимонополния регулатор подчертават, че секторният анализ продължава и при установяване на допълнителни нарушения ще бъдат образувани нови производства.