Япония печели от силното търсене на чипове по света

Износът на Япония е нараснал с 14.8% през април – най-бързият темп от януари насам – и значително е надминал очакванията благодарение на силния ръст при доставките на полупроводници.

Вносът се е увеличил с 9.7% на годишна база при очаквания за 8.3%, показват правителствени данни. Търговският дефицит на страната се е свил до 301.9 милиарда йени през април спрямо 643 милиарда йени през март.

Основната причина за ръста е скокът в износа на полупроводници, който се е увеличил с 41.6% спрямо година по-рано.

Общият износ към Китай – най-големият търговски партньор на Япония – е нараснал с 15.5%, докато износът към САЩ се е увеличил с 9.5 процента.

Данни за БВП, публикувани във вторник (19 май), показаха, че нетният износ остава един от основните двигатели на японската икономика. Икономиката е нараснала с 0.5% спрямо предходното тримесечие и с 2.1% на годишна база.

В момента Япония се бори със слабата йена, като според информации страната е похарчила около 10 трилиона йени за валутни интервенции в края на април и началото на май. Макар слабата йена да подпомага износа, тя също така увеличава инфлацията при вносните стоки и намалява покупателната способност на домакинствата.

Данните за основната инфлация в Япония за април се очакват в петък (22 май). През март показателят се ускори за първи път от пет месеца, достигайки 1.8%, тъй като войната с Иран засили опасенията около цените на енергията.

