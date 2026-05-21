За 70-годишнината на „Хумор и сатира“ на програма „Христо Ботев“ показват изложба на турски карикатуристи, родом от България

Кръглата 70-годишнина на „Хумор и сатира“ на програма „Христо Ботев“ ще бъде отбелязана с изложба на двайсет турски карикатуристи, родени в България или наследници на български изселници. Експозицията ще бъде открита на 26 май, вторник, в 13.00 часа в Мраморното фоайе на Българското национално радио.

Идеята за изложбата е на Халит Куртулмуш – Айтослу. Той е художник, роден в Айтос, който е възпитаник на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.

Всичко започва от хумористичния конкурс в Кубрат през 2025 г., на който съорганизатор е екипът на „Хумор и сатира“ на програма „Христо Ботев“.

Тогава Айтослу разказва за турски художници със сходна на неговата съдба – артисти, родени в България или деца на изселници, развили таланта си и изградили кариерата си в Турция. Обединява ги и хумористичният и сатиричният поглед към света, който е присъщ и на предаванията на „Хумор и сатира“.

От БНР припомнят, че „Хумор и сатира“ е създаден през 1956 г., като неговият екип е създател на първата българска сатирична буфо-опера „Цар и водопроводчик“, както и на фестивала на сатиричната и хумористичната песен „Златният кос“.

Експозицията с карикатурите ще може да бъде разгледана до 12 юни.