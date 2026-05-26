Иван Шишков: Първо ще проектираме и после ще строим

Процедурите по разширението и доизграждането на Околовръстния път на Пловдив ще бъдат рестартирани, а подходът към реализацията на големите инфраструктурни обекти ще бъде изцяло променен. Това стана ясно от думите на регионалния министър Иван Шишков след работна среща в Пловдив с народния представител Владимир Николов и областния управител Георги Янев, съобщиха от МРРБ.

Основният акцент в позицията на министъра бе прекратяването на практиката да се дават аванси за строителство без завършени инфраструктурни проекти.

Шишков посочи, че при Околовръстния път на Пловдив е установено сериозно изоставане в подготовката и липса на реален проект. Той уточни, че въпреки започването на процедурите през 2022 година, към момента за голяма част от трасето липсват подробни устройствени планове, разрешителни и процедури по отчуждаване. Разрешение за строеж има само един участък, където обаче не се строи. Целта е до година и половина да се премине към реално строителство.

По време на срещата е бил обсъден и проектът за водоснабдяване на Пловдив и Хасково от язовир „Доспат“. Според Шишков работата там започва от нулата, като тепърва ще се прави идеен проект.

След брифинга в Пловдив, министърът се насочи към Врачанско, където заяви, че в рамките на следващите 40 дни се очаква значително подобрение на пътуването към Монтана. Основната цел е изграждането на четирилентов път, който да облекчи трафика. Шишков съобщи още, че ще бъде ремонтиран и пътят към Видин.

Шишков изтъкна, че Северна България е с най-лошата пътна мрежа и се застъпи за идеята за изграждане на транспортна връзка по направлението Видин – София – Кулата. По думите му се работи активно и по пътя Ботевград – Мездра.