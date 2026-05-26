Microsoft ограничава използването на Claude Code в полза на GitHub Copilot

Американската корпорация Microsoft, която активно залага на изкуствения интелект и вече пише до 30% от кода си с AI, започва да ограничава използването на външния инструмент Claude Code на Anthropic сред своите инженери.

Компанията ще прекрати повечето вътрешни лицензи за Claude Code и ще насочи служителите към собствения си инструмент GitHub Copilot CLI. Официалната причина е „обединяване на инструментите“, но анализатори смятат, че зад решението стоят и бързо растящите разходи за AI.

Проблемът е, че AI услугите се таксуват според употребата – всяка заявка, генериране на код или дебъгване струва пари. Колкото повече служителите използват инструмента, толкова по-висока става сметката. Подобен проблем вече се е появил и при Uber. Компанията е внедрила Claude Code за 5000 инженери и е изразходвала целия си AI бюджет от 3.4 милиарда долара само за четири месеца.

Това показва, че много компании все още подценяват колко скъпо може да стане масовото използване на AI инструменти.

Според анализатори първата вълна на AI внедряване е била водена от ентусиазъм около технологията, но новата фаза вече е фокусирана върху реалните разходи.

Microsoft не се отказва от AI, а просто се опитва да намали зависимостта си от външни доставчици и да контролира по-добре разходите чрез собствените си продукти. Случаят е неудобен за Anthropic, тъй като компанията в момента търси нови инвестиции и разчита именно на корпоративното AI внедряване като основен двигател за растеж.