РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Microsoft ограничава използването на Claude Code в полза на GitHub Copilot

Microsoft ограничава използването на Claude Code в полза на GitHub Copilot

Американската корпорация Microsoft, която активно залага на изкуствения интелект и вече пише до 30% от кода си с AI, започва да ограничава използването на външния инструмент Claude Code на Anthropic сред своите инженери.

Microsoft ограничава използването на Claude Code в полза на GitHub Copilot

Компанията ще прекрати повечето вътрешни лицензи за Claude Code и ще насочи служителите към собствения си инструмент GitHub Copilot CLI. Официалната причина е „обединяване на инструментите“, но анализатори смятат, че зад решението стоят и бързо растящите разходи за AI.

Microsoft пуска предварителна версия на Recall с нова функция за екранни снимки

Проблемът е, че AI услугите се таксуват според употребата – всяка заявка, генериране на код или дебъгване струва пари. Колкото повече служителите използват инструмента, толкова по-висока става сметката. Подобен проблем вече се е появил и при Uber. Компанията е внедрила Claude Code за 5000 инженери и е изразходвала целия си AI бюджет от 3.4 милиарда долара само за четири месеца.

Австралийски регулатор заведе дело срещу Microsoft за подвеждащи практики

Това показва, че много компании все още подценяват колко скъпо може да стане масовото използване на AI инструменти.

Според анализатори първата вълна на AI внедряване е била водена от ентусиазъм около технологията, но новата фаза вече е фокусирана върху реалните разходи.

Колко безопасно е да споделяме здравни данни с AI?

Microsoft не се отказва от AI, а просто се опитва да намали зависимостта си от външни доставчици и да контролира по-добре разходите чрез собствените си продукти. Случаят е неудобен за Anthropic, тъй като компанията в момента търси нови инвестиции и разчита именно на корпоративното AI внедряване като основен двигател за растеж.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.